Подгорица, , 15:01 — REGNUM Директор городской больницы Подгорицы Небойша Каварич заявил, что ожидает в течение 10 дней наплыва новых заразившихся коронавирусом.

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Очереди в магазины 27 ноября в так называемую «черную пятницу» станут очередями в больницу, уверен медик.

По его словам, только в Подгорице более 600 пациентов находятся на лечении на дому, 45 из которых уже нуждаются в больничном лечение.

Напомним, что эпидемиологи Института общественного здравоохранения выступают за введение еще более жестких санитарных мер, вплоть до локдауна, так как число активных случаев и ежедневная статистика новых заразившихся вызывают тревогу.