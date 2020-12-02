Уфа, , 15:04 — REGNUM Рестораны и другие заведения общественного питания Башкирии смогут работать в новогоднюю ночь круглосуточно. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

Сообщается, что заведения общественного питания в дни каникул смогут работать с 6:00 утра до 02:00 ночи. При этом они будут обязаны соблюдать не только все санитарно-эпидемиологические правила и нормы, но и рекомендации, которые будут разработаны в ближайшее время региональным министерством торговли и услуг.

Отмечается, что новогодние утренники в детских садах разрешено проводить в своих группах без присутствия родителей.

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