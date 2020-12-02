Мурманск, 2 декабря 2020, 14:58 — REGNUM В ноябре мурманский штаб по коронавирусу принял и обработал почти 10 тысяч обращений.
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Как сообщили ИА REGNUM в штабе, за месяц колл-центр принял 6266 звонков, WhatsApp-приемная по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 — 3301 сообщение.
В числе основных были вопросы о тактике лечения ОРВИ и CoVID-19, правилах назначения антибиотиков, проведении КТ-диагностики.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 в Мурманской области выявили у 290 человек.
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