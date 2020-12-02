Мурманск, , 14:58 — REGNUM В ноябре мурманский штаб по коронавирусу принял и обработал почти 10 тысяч обращений.

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Как сообщили ИА REGNUM в штабе, за месяц колл-центр принял 6266 звонков, WhatsApp-приемная по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 — 3301 сообщение.

В числе основных были вопросы о тактике лечения ОРВИ и CoVID-19, правилах назначения антибиотиков, проведении КТ-диагностики.

«Нужно помнить, что компьютерная томография — это лучевая нагрузка на организм, и она оправдана только в тех случаях, когда к этому есть серьезные показания. Врач оценивает ситуацию и принимает взвешенное решение в каждом конкретном случае, — пояснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. — Нужно понимать, что любое изменение в легких — это не в чистом виде пневмония, это изменения в сосудах (васкулит). Вирус циркулирует в крови, а легкие — это орган-мишень, который чаще всего поражается. Для того, чтобы КТ было информативным, должно пройти время. Исследование КТ в первый день болезни не будет информативным».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 в Мурманской области выявили у 290 человек.

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