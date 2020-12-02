Москва, , 14:56 — REGNUM Распоряжение Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса ставит под угрозу существование детских оздоровительных лагерей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия»).

«Распоряжение Роспотребнадзора о продлении запрета на проведение культурно-массовых мероприятий для детей до 1 января 2022 года ставит под угрозу дальнейшее существование детских оздоровительных лагерей, в первую очередь круглогодичных», — заявил Синяговский.

Он сообщил о большом количестве обращений руководителей детских лагерей.

«Нельзя детей оставлять без развивающихся программ во время отдыха. Получается, что их будут кормить, поить, укладывать спать и следить за ними. Ни о каких познавательных кружках, культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, согласно этому распоряжению и речи не может быть. Тренировки можно. А соревнования с участием детей нельзя. А как же воспитание?» — задает он вопросы.

Парламентарий призвал Роспотребнадзор не ограничивать деятельность детских лагерей, а продумать рекомендации по безопасности полноценного детского отдыха.