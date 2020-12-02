Тамбов, , 14:55 — REGNUM В Тамбовской области области за последние сутки зарегистрировано 14 летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 2 декабря.

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Всего в регионе скончались 102 человека.

Выписаны после выздоровления были 12 тыс. 294 человека, в том числе 139 — за последние сутки.

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