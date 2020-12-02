Женева, Швейцария, , 14:55 — REGNUM Защитную маску следует носить внутри и вне помещений, если нет возможности соблюдать санитарную дистанцию в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в руководящих рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных 2 декабря в Женеве.

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В ВОЗ подчеркнули, что очаги распространения нового вируса могут возникать в общественных местах. Это, например, магазины, школы, рабочие пространства. Немедицинские маски нужно надевать там, а также вне помещений, если невозможно физическое дистанцирование по меньшей мере в один метр.

Маска также рекомендована в помещениях, которые не проветриваются должным образом. Рекомендации распространяются на взрослых и детей старше 12 лет.

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