Тамбов, , 14:53 — REGNUM В Тамбовской области 2 декабря подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 459 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 12 тыс. 294 пациента, в том числе 139 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 102 человека. 14 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.

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