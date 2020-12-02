Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM В Свердловской области распределили по больницам вакцину от COVID-19. Соответствующий приказ размещён на сайте регионального минздрава.

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В 18 больниц региона (пять из них — в Екатеринбурге) направят 3730 доз вакцины. В частности, часть партии получат больницы № 3, 14, 24, 40, а также Свердловская областная больница № 2.

Перед вакцинацией пациентов попросят сообщить в анкете о принимаемых за последний месяц препаратах и имеющихся хронических заболеваниях. Граждане, поставившие прививку, обязаны заполнять на портале госуслуг дневник самонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация от COVID-19 в Свердловской области начнётся не ранее января 2021 года. Сейчас прививку ставят отдельные категории работников: медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов.

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