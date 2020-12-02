Оренбург, , 15:03 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 2 декабря, летальный исход зафиксирован у трех пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число жертв заболевания достигло 224 человек.

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На сегодняшний день в больнице находятся 1 319 человек с диагнозом COVID-19. Из них 388 пациентов — в тяжелом состоянии, 818 — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.

К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 49 человек, на кислородной поддержке находится 671 пациент.

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