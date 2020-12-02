Москва, , 14:50 — REGNUM Прежде чем утвердить новый регламент и начать выдавать водительское удостоверение с 16 лет, надо еще раз хорошенько подумать, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Не только научная литература, но и жизненная практика говорит о том, что, каждый возраст должен соответствовать своим психофизиологическим особенностям.

Не зря существует возрастная психология, которая давно уже доказала, какому возрасту какие особенности должны быть присущи.

Несомненно, бывают широко и глубоко развитые граждане, которые опережают в развитии своих сверстников, но, не мало и тех, кто наоборот, отстаёт в развитии.

Считаю, что допускать к вождению 16-летних граждан, следует с определёнными ограничениями, например, в случае нарушения правил дорожного движения в течении 3−5 раз в год, возможно лишить их полученных прав.

Возможно, это должно относиться не только к 16-летним, а вообще ко всем новичкам в этом деле.

Соответственно, принимая такое решение, необходимо подходить к каждому случаю индивидуально. Надо утвердить соответствующее тестирование перед допуском 16-летнего гражданина к вождению автомобиля, являющегося источником повышенной опасности.

В противном случае, к достижению поставленной цели — уменьшению аварийности на российских дорогах это не приведёт, а наоборот, на мой взгляд, увеличит», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД прописало в проекте нового административного регламента проведения экзаменов на водительское удостоверение допуск к их сдаче с 16 лет при наличии разрешения от родителей.

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