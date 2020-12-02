Уфа, , 14:51 — REGNUM Школьники в Башкирии вернутся к очному режиму обучения с 7 декабря. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, это решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

Отмечается, что в Башкирии стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса. И министерство образования региона рекомендовало прекратить дистанционный режим обучения. Эту рекомендация была поддержана представителями Роспотребнадзора.

Сообщается, что глава республики Радий Хабиров дал поручение чиновникам провести проверку всех школ Башкирии в части соблюдения санитарных норм.

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