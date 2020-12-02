Владимир, , 14:44 — REGNUM Во Владимирской области 2 декабря подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 615 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 11 тыс. 693 пациента, в том числе 281 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 333 человека, девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области скончались ещё девять пациентов с COVID-19