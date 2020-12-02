Новосибирск, , 14:43 — REGNUM Новосибирский минздрав проверил информацию о том, что пациента с коронавирусом и туберкулёзом не приняли две больницы. В медучреждения заявили, что при переводе пациента из одной больницы в другие сотрудники не согласовали свои действия — это и стало причиной инцидента.

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В минздраве уточнили, что перевод пациентов в государственные медорганизации должен быть предварительно согласован с принимающим учреждением.

«Руководителям НИИ туберкулеза и областной туберкулезной больницы дополнительно разъяснили порядок взаимодействия при переводе пациентов, — заявили в министерстве. — Администрация туберкулезной больницы после инцидента связалась с пациентом и его родственниками, мужчине предложили госпитализацию. Однако в назначенный день он в больницу не явился».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Росздравнадзор проверит новосибирские больницы из-за неоказанной помощи.