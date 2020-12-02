Москва, , 14:40 — REGNUM На территории резервного госпиталя на ВДНХ в Москве открылось реанимационное отделение, сообщает 2 декабря агентство «Москва».

Реанимация примет пациентов в павильоне №75. Всего в отделение свыше 200 коек, оснащённых современным оборудованием.

Принявший участие в запуске объекта мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в реанимационная система на ВДНХ является уникальной, здесь созданы современные лаборатории, диагностическое оборудование.

«Поэтому с сегодняшнего дня, после ввода реанимационного отделения, этот резервный госпиталь будет работать не только для того, чтобы оказывать помощь не очень тяжелым больным, но и сможет вести полноценную работу, оказывать полноценную помощь», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё два медицинских учреждения Екатеринбурга смогут вернутся к плановой работе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге к плановой работе вернутся два ковидных госпиталя