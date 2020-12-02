Новосибирск, , 14:35 — REGNUM Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт и руководители региональной прокуратуры сегодня, 2 декабря встретились с дольщикамими «Новомарусино». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Напомним, что обманутые дольщики микрорайона «Новомарусино» ранее начали голодовку.

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Власти заявляют, что вопрос о достройке «Новомарусино» будет решён после снятия ограничений арбитражным управляющим ООО «ДЖН». По словам Ивана Шмидта, проблемные объекты микрорайона планируется достраивать с использованием механизма ППК «Фонд» (г. Москва).

«Напомним, у застройщика — ООО «ДЖН», который признан банкротом, — имеется открытая кредитная линия в ПАО «Промсвязьбанк» (под залог земельного участка). Наличие такого обременения земельного участка не позволяет в настоящее время конкурсному управляющему начать процедуру межевания с целью поэтапного принятия решений о достройке объектов незавершенного строительства, — отметил министр. — Сразу после снятия обременения арбитражным управляющим на основании решения суда фактически не останется препятствий для рассмотрения заявки на софинансирование достройки «Новомарусино» Наблюдательным Советом ППК «Фонд» и вынесения положительного решения. После этого работы могут быть начаты уже в 2021 году, на эти цели уже заложены средства областного и федерального бюджетов».

Отметим, что в бюджете региона на 2020−2022 годы предусмотрены 689 млн рублей на софинансирование достройки проблемных объектов, в том числе домов микрорайона «Новомарусино».