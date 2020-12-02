Чебоксары, , 14:34 — REGNUM Декабрь в Чувашии с большой вероятностью может быть морозным и снежным. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Мороз в республику принёс сибирский антициклон, в результате в ночь с 1 на 2 декабря на юге республики воздух остыл до — 15 градусов. Но будет ещё холоднее: во второй половине недели установится ясная погода, по ночам отметка температура будет опускаться до −20…−25 градусов.

Пик похолодания прогнозируется в середине декабря из-за южных циклонов, которые при переходе на север принесут с собой метели и новые похолодания. В третьей декаде декабря ожидаются холодные атмосферные вихри с северо-запада.

Потепление с обильными снегопадами прогнозируется к новому году, когда регион может оказаться в тёплом секторе ложбины. По словам синоптика-любителя, 31 декабря возможна первая и единственная в этом месяце оттепель.