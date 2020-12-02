Стокгольм, , 14:42 — REGNUM Одобрение вакцины Pfizer-Biontech от COVID-19 в Великобритании само по себе является обнадеживающим событием. Однако, по словам Ричарда Бергстрёма, отвечающего за вакцинацию населения Швеции, это никак не влияет на сроки одобрение вакцины властями Евросоюза. Об этом сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

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«Теперь мы получили первое одобрение, это дает дополнительную надежду на то, что ЕС также одобрит эту вакцину», — заявил Бергстрём.

По его словам, следующими на очереди стоят США. Однако Бергстрём подчеркнул, что для получения разрешения на применение препарата на территории Евросоюза, вероятно, потребуется еще несколько недель.

«Не исключено, что данный прототип вакцины будет одобрен Европейской комиссией до начала следующего года, либо до Рождества, либо в эти будние дни», — отметил Бергстрём.

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