Черкесск, , 14:31 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выздоровели 257 человек, заразившихся коронавирусом. Это рекордный показатель за последние недели. Всего, по данным федерального оперативного штаба на 2 декабря, в республике сумели справиться с COVID-19 9333 пациента.

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Не удалось спасти врачам 34 человека. Последний случай летального исхода был зафиксирован в Карачаево-Черкесии 4 ноября.

Общее число носителей коронавируса в КЧР достигло 12 405. За прошедший день прирост составил 93 человека. В ковидных госпиталях проходят лечение 873 пациента.

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, 6399 жителей Карачаево-Черкесии находятся в настоящее время на карантине под медицинским наблюдением на дому.