Москва, , 14:19 — REGNUM Главными страхами жителей России в 2020 году стали опасение роста социальной несправедливости (70%) и снижения доходов (68%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Самые сильные тревоги граждан РФ в жизни, стране, мире

Также граждане боялись недоступности товаров первой необходимости, повышения цен на них (67%), плохого качества медицинской помощи (62%) и потерять работу (44%)

Меньше всего респондентов пугали возможные беспорядки внутри страны (33%), рост преступности (33%) и обострение конфликтов между Россией и другими странами (27%).

Телефонный опрос проведен 30 октября 2020 года. Опрошены 1800 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае ухода Владимира Путина с поста президента России жители больше всего опасаются обострения борьбы за власть

Читайте также: Названы страхи жителей России в случае ухода Путина