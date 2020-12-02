Курган, , 14:13 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 36 зарегистрированы в Кургане, сообщает 2 декабря региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 106 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 2 декабря выявлено 9011 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 7818 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.