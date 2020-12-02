Бишкек, , 14:11 — REGNUM По официальным данным, в Киргизии зарегистрировано 10 214 человек, у которых выявили ВИЧ-инфекцию. Из них 9 643 человек — граждане республики, а остальные 571 человек — иностранцы.

В период с 1996 по 2020 годы в стране скончались 2 174 ВИЧ-инфицированных.

Отметим, что в 2019 году в Киргизии выявили 850 новых случаев ВИЧ-инфекции.

При этом в минувшем году в республике умерли 77 ВИЧ-инфицированных — 50 мужчин и 27 женщин. Почти все они находились в возрасте от 30 до 50 лет.

Наиболее высокие показатели смертности от ВИЧ-инфекции в прошлом году зафиксированы в Ошской, в Чуйской и в Джалал-Абадской областях.