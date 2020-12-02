Ново-Огарево, Московская область, , 14:21 — REGNUM Возможность поставок российских вакцин от COVID-19 в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и их совместного выпуска прорабатывается в настоящее время. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ — все новости»

«Прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины «Спутник V» и её возможного совместного производства в ваших странах», — сказал российский лидер и добавил, что речь идёт и о двух других препаратах.

Путин отметил, что в сложных условиях пандемии коронавируса союзникам по ОДКБ пришлось в первую очередь решать острые вопросы в области здравоохранения, экономики, в социальной сфере. При этом страны-участники наладили самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией, продолжают оказывать друг другу помощь и поддержку.

Так, от России союзники получили медицинское оборудование, системы для тестирования, средства индивидуальной защиты. В эти страны были направлены российские медики и эпидемиологи.

Читайте также: Российскую вакцину от коронавируса представят в ООН