Тегеран, , 14:06 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 13,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

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По данным минздрава страны, за последние 24 часа в стране выявили 13 621 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 989 572.

Также сообщается, что за это же время в Иране 19 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 48 990.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 688 054 человека вылечились от нового заболевания и что в общей сложности было проведено 6 212 694 теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Иране за сутки было выявлено свыше 13,2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.