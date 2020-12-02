Нальчик, , 14:04 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в 2021 году планируется подключить к высокоскоростному интернету 71 социально важный объект. Среди них 19 фельдшерско-акушерских пунктов и 33 образовательных организации, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Вопрос обеспечения устойчивой интернет-связью был обсужден накануне, 1 декабря, в ходе совместного заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в КБР и совета по экономической и общественной безопасности республики, которое провел глава субъекта Казбек Коков.

О подключению к интернету доложили представители министерства цифрового развития республики. Было сказано, что кроме школ и ФАПов, высокоскоростной связью будут обеспечены 12 объектов местного самоуправления и две пожарные части, четыре центра избирательной комиссии, а также один объект Росгвардии.

Отметим, за последние два года в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в Кабардино-Балкарии были подключены пять ФАПов, 89 образовательных организаций, шесть пожарных частей и один участок избирательной комиссии.