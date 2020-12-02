Белгород, , 14:04 — REGNUM Ещё 168 носителей коронавируса выявлено в Белгородской области 2 декабря, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 168 человек, три пациента скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах Белгородской области находятся 984 пациента, в том числе 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Получают амбулаторное лечение 2641 человек. В целом в регионе подтверждено 16 тыс. 545 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 809 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода у пациентов с подтверждённым коронавирусом. Всего от осложнений скончались 111 человек.