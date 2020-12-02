Казань, , 14:09 — REGNUM Дополнительные риски распространения вирусных инфекций создают учителя, которые приходят домой в той же одежде, в которой работают в школе. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

С его слов, «мы не говорим о том, что нужно вводить отдельную форму, потому что понимаем, что в условиях, в которых работают учителя, не всегда можно это сделать». Если педагоги работают и приходят домой в одной и той же форме, то есть риски, отметил спикер.

Помимо этого, по-прежнему обязательными мерами профилактики остаются социальная дистанция и масочный режим. В настоящее время в республике на самоизоляции из-за распространения вирусных инфекций находятся 439 школьников, обучающиеся в 17 классах.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по информации на 2 декабря носителями коронавируса числятся 10 514 человек, за сутки заболели еще 90 жителей. Минувшим днем были инфицированы 85 человек. Всего выздоровели 9 215 пациентов, за сутки — 76 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 138 случаев.

Читайте также: В Татарии все суточные заражения SARS-CoV-2 произошли контактным путём