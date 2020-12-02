Нижний Новгород, , 13:59 — REGNUM Нижний Новгород смог выйти на второе место в народном голосовании за звание IT-столицы России — за него проголосовали уже 13 742 человека.

Лидером голосования по-прежнему остается Ростов-на-Дону, которому удалось заручиться поддержкой 19 537 человек.

На третьем месте расположился Белгород, предпочтение которому отдали 9 602 пользователя российского сегмента интернета.

Также в конкурсе участвуют Таганрог, Новороссийск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Москва, Якутск и Казань.

Отметим, что победитель конкурса получит статуэтку «Премии Рунета» и удостоится права провести в 2021 году одно из мероприятий «Цифрового прорыва», являющегося главным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».