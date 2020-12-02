Каспийск, Дагестан, , 13:59 — REGNUM Точку сброса неочищенных сточных вод в Каспийское море ликвидировали в Дагестане. Тем не менее по факту загрязнения морской среды возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее было установлено, что в дренажный канал «Моисеевские ручьи» в центре Каспийска из вкопанных в землю на глубину двух-трех метров асбестовых труб сбрасывались канализационные сточные воды из близлежащих домов. Дренажная вода, перемешанная со стоками, протекала по каналу и впадала в акваторию Каспия в поселке Турали, где нет централизованной системы водоотведения.

В отобранных специалистами Роспотребнадзора пробах морской воды в точке сброса стоков было выявлено бактериальное загрязнение и превышение концентрации загрязняющих веществ. Сброс отходов в канал и их попадание в Каспийское море, как отмечается, могут привести к вспышке инфекционных заболеваний у населения и гибели рыбы.

Для устранения нарушений мэру Каспийска было внесено представление. После этого администрация города вместе с застройщиком многоквартирных домов и Горводоканалом проложили трубы для отвода сбросов в общегородские канализационные сети.

Как отметили в прокуратуре, нарушение закона устранено. По факту сброса неочищенных сточных вод в дренажный канал возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды.

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