Тула, , 13:56 — REGNUM В Туле ёлочные базары откроются с 20 декабря и будут работать до последнего дня 2020 года — 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По результатам открытых аукционов, ёлочные базары будут организованы на 34 площадках во всех территориальных округах Тулы. Работать специально оборудованные площадки будут с 20 по 31 декабря с 09:00 до 20:00.

Отметим, что в Туле продолжаются работы по украшению города к Новому году. В общей сложности необходимо установить 209 различных праздничных конструкций. Например, в Болдинском сквере установлена елка, французская арка с подсветкой, композиция серебряные олени и канделябры.