Грозный, , 13:51 — REGNUM В Чечне за минувшие сутки скончались от осложнений, вызванных COVID-19, два жителя региона. Общее число случаев летального исхода от этого опасного заболевания достигло 70. Такие данные приводит 2 декабря федеральный оперативный штаб.

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В Чечне в последние две недели случаи смерти пациентов фиксируются практически ежедневно. В день умирают по одному-два человека. Регион занимает второе место в СКФО по уровню смертности после Карачаево-Черкесии (34 скончавшихся).

В настоящее время общее число лиц, у которых за время пандемии коронавируса, был подтвержден диагноз, составляет 4609 человек (+120 за прошедший день). Из них вылечились 2629 пациентов. За последние сутки их число увеличилось на 30 человек.

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