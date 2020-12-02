Пенза, , 13:50 — REGNUM Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 2 декабря достиг 35,68% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 167 человек, среди них 22 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от девяти месяцев до 17 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В регионе под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6 392 человека, сняли с коронавирусного учета 49 754 жителя. В лабораториях обследовано более 465,8 тыс. человек, проведено свыше 500,7 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 2 декабря подтвердилась у 20 551 человека. Всего выздоровели 17 621 пациент, за сутки — 92 человека. Не удалось спасти 246 пензенцев, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.

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