Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM Ещё два медицинских учреждения Екатеринбурга смогут вернутся к плановой работе. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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До этого организации были перепрофилированы под «коронавирусные» госпитали. Это больница, «связанная с оказанием плановой медицинской помощи», и небольшое учреждение, «связанное с наркологией», уточнил чиновник. Последнее направление является в настоящее время «очень востребованным», добавил вице-губернатор.

Точные названия медорганизаций Креков не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вводят единый номер 122 для звонков, связанных с медицинской помощью.

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