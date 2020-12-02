Ташкент, , 13:31 — REGNUM Правоохранительные органы в Узбекистане задержали 24-летнего уроженца Самаркандской области, который занимался вербовкой граждан республики в ряды террористической организации «Тавхид ва жиход катибаси» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, гражданин Узбекистана оказался под влиянием идей террористической организации во время обучения в Египте в 2019 году. Он принимал участие в вербовке и отправке людей в Сирию.

Оперативники обнаружили в мобильном телефоне злоумышленника материалы экстремистского характера. Против молодого человека возбуждено уголовное дело.

Напомним, 26 сентября 2016 года Верховный суд Узбекистана внес вышеуказанную террористическую организацию в список организаций, запрещенных на территории Узбекистана.