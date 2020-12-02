Липецк, , 13:30 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 2 декабря.

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Скончались житель Задонска 1951 года рождения и две жительницы Липецка — 1947 и 1944 года рождения.

Всего в регионе было зарегистрировано 120 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 9330 человек.

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