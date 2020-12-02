Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Северокорейские хакеры осуществили попытки взлома шести фармацевтических компаний из США, Великобритании и Южной Кореи, которые разрабатывают вакцину от COVID-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Отмечается, что кибератаки были направлены на компании Johnson & Johnson и Novavax (США), южнокорейские Genexine, Celltrion и Shin Poong Pharmaceutical, а также британско-шведскую AstraZeneca.

При этом не уточняется, удалось ли злоумышленникам получить доступ к какой-либо информации о вакцинах от COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре специалисты американской компании Microsoft заявили, что зафиксировали несколько случаев кибератак на разработчиков вакцин от новой коронавирусной инфекции со стороны хакеров из России и КНДР.

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