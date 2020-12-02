Казань, , 13:30 — REGNUM В Татарию поступили порядка 500 вакцин «ЭпиВакКорона». Для вакцинации отобрали группу людей, заявила об этом заведующая эпидемиологическим отделом седьмой городской больницы Казани Наталья Шайхразиева.

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С ее слов, в медучреждении тщательно готовились к вакцинации. Отбирали группу людей, которую мы будем прививать. «Мы должны были подготовить 650 добровольцев», — отметила врач. Не все добровольцы будут допущены к вакцинации. Соответствующее решение примут только после тщательного обследования. Около 40% отсеются, потому что кто-то уже переболел коронавирусной инфекцией, кто-то имеет противопоказания.

В исследованиях вакцины примут участие порядка 4 тыс. человек из пяти субъектов России.

ИА REGNUM напоминает, сделанная более месяца назад прививка от гриппа не повлияет на эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». В России после регистрации начинаются клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор». Исследования пройдут на базе медицинских учреждений в пяти субъектах РФ: в Москве, Татарии, Московской, Тюменской и Калининградской областях.

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