Ростов-на-Дону, , 13:25 — REGNUM В Ростовской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли два детских сада в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Частично ушли на карантин 17 групп в восьми дошкольных учреждениях (Неклиновский, Каменский, Кагальницкий районы и Шахты) и 18 классов в четырёх школах (Чертковский, Миллеровский районы, а также Таганрог и Шахты).

ИА REGNUM напоминает, что ранее из-за роста числа случаев заболевания ОРВИ полностью закрыли на карантин школу и детский сад, расположенные в Чертковском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области полностью закрыли на карантин школу и детский сад