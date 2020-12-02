Красногорск, , 13:22 — REGNUM Около 15 центров амбулаторной онкологической помощи планируют открыть в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отмечается, что данные объекты предполагается создать с использованием механизма государственно-частного партнерства. Так, к работе по созданию онкоцентров планируется подключить частные клиники.

«Мы планируем развернуть на территории Московской области около 15 центров амбулаторной онкологической помощи. Они будут работать по «кустовому» принципу», — сказал заместитель министра здравоохранения Московской области Руслан Кошелев.

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