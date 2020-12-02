Ростов-на-Дону, , 13:18 — REGNUM В Ростовской области сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ. При этом в Ростове-на-Дону эпидпорог превышен более чем на 19%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В период с 23 по 29 ноября на Дону подтверждено более 17,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Данный показатель находится на уровне эпидемиологического порога. В областном центре за этот же период было зарегистрировано более 6 тыс. заболевших ОРВИ, что выше эпидпорога на 19,2%.

Частота госпитализаций пациентов с гриппом и ОРВИ увеличилась на четверть по сравнению с предшествующей неделей.

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