Красногорск, 2 декабря 2020, 13:15 — REGNUM На 2021 год в Подмосковье запланирован капитальный ремонт девяти детских садов. Об этом 2 декабря сообщило министерство образования Московской области.
Ремонтные работы планируется произвести в дошкольных образовательных учреждений восьми городских округов региона: Волоколамском, Дмитровском, Талдомском, Сергиево-Посадском округах, Звездном городке, Клину, Красноармейске и Серпухове. На эти цели заложено порядка 400 млн рублей.
Учреждения, которые подлежат капремонту отбирали по уровню износа. В выбранных объектах обновят инженерные коммуникации, проведут отделочные работы.
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