Москва, , 13:13 — REGNUM Центры управления регионами являются флагманскими проектами для взаимодействия с населением. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко после совещания по подведению итогов исполнения поручений президента по организации ЦУР в каждом субъекте РФ до 1 декабря 2020 года.

«Проведена колоссальная работа — ЦУРы созданы во всех регионах, это действительно флагманский проект по взаимодействию с гражданами. Сейчас главное — удержать набранную скорость и войти на новый этап с теми же мощностями, а главное, увеличить в регионах оперативность реагирования на обращения граждан», — сказал Чернышенко.

По его словам, на основе полученных данных и с учётом запроса общества в перспективе будут приниматься управленческие решения.