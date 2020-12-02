Москва, , 13:13 — REGNUM Осужденный за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов не будет в 2020 году просить президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин.

«В этом году мы не будем просить помилования, так как социальное отношение к этому вопросу в обществе еще не созрело», — цитирует его ТАСС.

Юрист добавил, что любые сообщения в СМИ, что Ефремов уже попросил о помиловании, не соответствуют действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2020 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Ефремов сел за руль своего автомобиля. На Садовом кольце в центре Москвы он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством, водитель которого скончался.

Ефремова приговорили к семи с половиной годам в колонии общего режима, также он будет лишен водительских прав сроком на три года после освобождения.

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