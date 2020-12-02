Москва, , 13:08 — REGNUM Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») госпитализирован с коронавирусом.

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«Некоторое время не буду брать трубку и отвечать на смски. Госпитализирован», — сообщил Тумусов в соцсетях.

По его словам, накануне КТ показала 50% поражения легких.

Как сообщало ранее, в конце ноября депутат Госдумы Федот Тумусовполучил положительный тест на коронавирус и рассказал, что не смог получить полагающиеся бесплатные лекарства для амбулаторного лечения COVID-19 в Москве.

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