Всеволожск, Ленинградская область, , 13:22 — REGNUM Муниципальные власти Всеволожского района Ленинградской области ввели режим чрезвычайной ситуации в многоэтажном жилом доме, где два дня назад прогремел взрыв. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе администрации района.

Напомним, ЧП произошло вечером 29 ноября на балконе одной из квартир 12 этажа. В результате инцидента никто не пострадал, однако всех жильцов с 12 и до половины 10 этаже попросили покинуть свои квартиры на время проведения необходимых работ. Возбуждено уголовное дело, причины ЧП устанавливаются.

Глава района встретился с жильцами дома и по результатам принял решение: признать обстановку сложившуюся в жилом доме чрезвычайной ситуацией муниципального характера. Кроме того, он поручил подчиненным собрать информацию о пострадавших и необходимости оказания им помощи.

«Организовать им проживание в пунктах временного размещения. Предусмотреть комплекс мер по оказанию материальной помощи пострадавшим», — уточнили в пресс-службе.

Также поручено организовать дежурство спасателей в зоне ЧС, а также рекомендовал начальнику УМВД России по Всеволожском району организовать охрану общественного порядка с целью недопущения кражи личных вещей и имущества жителей, чьи квартиры находятся в аварийном состоянии в зоне ЧС.

«После обследования квартир было установлено, что замене подлежат три плиты на потолке 204 квартиры, стеновая плита смежной 203 квартиры и две плиты между 204 и нижерасположенной, 198 квартирой. Необходима перекладка участка вентшахты на чердаке, она также деформирована», — пояснили в пресс-службе.

Наружные стены в основном целы, одна стена имеет сквозные повреждения, но ремонтопригодна. Также на 10 этаже, несмотря на то, что квартиры не повреждены, будут установлены телескопические стойки, на период работ по заливке монолита на верхних этажах.

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