Красногорск, , 13:08 — REGNUM Свыше одного миллиона ИФА-тестов на коронавирус провели в Подмосковье с начала распространения инфекции. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.

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Это тестирование позволяет определить наличие антител к COVID-19 в крови пациента и сформировать данные о коллективном иммунитете в регионе. По состоянию на 2 декабря у 22,8% обследованных жителей Подмосковья обнаружены антитела к коронавирусу, отметила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

«ИФА-диагностика позволяет получить информацию о том, переболел ли пациент коронавирусом ранее, в том числе — в бессимптомно форме. Исследование проводится бесплатно, по полису ОМС, и доступно всем жителям Подмосковья», — сообщила Стригункова.

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