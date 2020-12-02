Бали, Индонезия, , 13:05 — REGNUM Италия имеет прекрасную возможность развивать автомобильную промышленность в Индонезии, включая строительство трассы F1 на Бали, сообщает Antara.

Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатио заявил, что строительство трассы F1 на Бали является очень многообещающим.

По его словам, в Индонезии очень быстро растет число автолюбителей, например, за год в различных регионах проводится не менее 1600 автомобильных мероприятий.

Известно, что для строительства трассы F1 на Бали потребуется около 200 гектаров земли.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия изучает возможность проведения гонок «Формулы-1» на индонезийском острове Ломбок, где также состоится гонка MotoGP в 2021 году.

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