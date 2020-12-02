Тбилиси, , 13:09 — REGNUM В Грузии упростили режим изоляции для прибывающих из-за границы граждан. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 2 декабря заявил замглавы оперативного штаба при координационном совете Бердия Сичинава на брифинге.

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Ранее всех грузинских граждан, прибывающих из-за рубежа, отправляли в специальные карантинные зоны. Теперь они могут перейти на самоизоляцию у себя дома. Тем, у кого условия проживания не позволяют соблюдать необходимые условия эпидемиологической безопасности, предоставят места в оборудованных гостиницах.

«Граждане Грузии, которые представят на границе справку с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным в течение 72 часов, отправят на восьмидневную самоизоляцию, а если у них не будет такого теста, на самоизоляции нужно будет пробыть 12 дней», — сказал Сичинава.

Стоит отметить, что в Грузии из-за резкого роста темпов распространения коронавируса часть пациентов с диагнозом COVID-19 размещают не в больницах, а в гостиницах, которые ранее оборудовали в качестве карантинных зон.

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