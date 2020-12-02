Скопье, 2 декабря 2020, 22:09 — REGNUM Глава комитета по иммунизации Северной Македонии Александра Грозданова 1 декабря заявила, что система здравоохранения страны в настоящее время готова к вакцинации граждан. В настоящее время завершается разработка логистики распределения вакцин.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предоставленные COVAX 833 тысячи доз вакцин прибудут в страну в первом квартале 2021 года, однако не единовременно.
В настоящий момент Северная Македония при посредничестве Еврокомиссии ведет переговоры о поставке вакцин с фармацевтической компанией Pfizer&BioNTech. Правительство страны уже заключило соглашение о закупке вакцины Oksford у компании Astra Zenika.
Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили более 1 тыс. носителей коронавируса