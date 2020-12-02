Скопье, , 22:09 — REGNUM Глава комитета по иммунизации Северной Македонии Александра Грозданова 1 декабря заявила, что система здравоохранения страны в настоящее время готова к вакцинации граждан. В настоящее время завершается разработка логистики распределения вакцин.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предоставленные COVAX 833 тысячи доз вакцин прибудут в страну в первом квартале 2021 года, однако не единовременно.

Александра Грозданова «Мы ожидаем, что первые вакцины прибудут в первые месяцы 2021 года. Динамика процесса зависит от административных вопросов во многих странах, после решения которых начнется распределение вакцин по миру. Мы ожидаем, что в первые месяцы обязательно получим часть вакцин, но не все».

В настоящий момент Северная Македония при посредничестве Еврокомиссии ведет переговоры о поставке вакцин с фармацевтической компанией Pfizer&BioNTech. Правительство страны уже заключило соглашение о закупке вакцины Oksford у компании Astra Zenika.

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