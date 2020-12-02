Абуджа, , 13:17 — REGNUM Военный суд в Нигерии вынес приговор бывшему главнокомандующему армии страны после того, как он предположил, что террористы «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лучше оснащены военной техникой. Об этом сообщает BBC Africa.

По информации журналистов, генерал Олусегуна Адении пожаловался на нехватку техники в борьбе с джихадистами на северо-востоке страны на видео, которое он выставил в социальных сетях. Он предположил, что боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оснащены лучше, чем армия Нигерии.

Военный представитель подтвердил, что суд постановил понизить генерала в звании.

Нигерийские военные, которые борются с повстанческим движением «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его фракциями десятилетиями, уже давно жалуются на «неадекватное вооружение».