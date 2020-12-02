Абакан, , 12:59 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Хакасии достигло 12 426. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 180 человек, в том числе у одного жителя Кузбасса.

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Новые случаи зарегистрированы в Абакане, Саяногорске, Черногорске, Сорске и ряде районов. Выздоровели за сутки 169 пациентов, а всего к настоящему времени излечились 8909 человек.

«Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3390 человек. Получают лечение 3403 человека (у 213 пациентов — тяжелая степень, на ИВЛ — 15)», — добавили в правительстве.

Также зарегистрировано два новых летальных случая среди носителей коронавируса. Скончались две женщины в возрасте 70 лет и 71 года. Таким образом, жертвами COVID-19 в республике с начала пандемии стали 113 человек.

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